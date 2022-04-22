Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова поделилась мнением о женской дружбе, а также рассказала, какую часть жизни оставляет в личном пространстве.

– Интересно, что внутри команды вы с другими фигуристками являетесь одновременно и соперницами, и глобальной поддержкой друг другу. Как удается разграничивать эти моменты?

– Это спорт. Мы к этому привыкли. Конкуренция в женском одиночном катании очень высокая: именно это и делает этот вид спорта особенно зрелищным и интригующим.

– Есть распространенное мнение, что настоящей женской дружбы не бывает. Что думаешь об этом ты?

– У меня есть сестра и мама, они мне самые близкие подруги. Поэтому женская дружба точно существует, главное найти свою подругу.

– Как ты определяешь, какую часть своей жизни показать, а что оставить личным? Учитывая, что аудитория привыкла быть в курсе всего.

– Моя семья – это личное, стараюсь держать это в своем личном пространстве. Однако мои давние болельщики много уже знают про меня. Я давала много интервью, где рассказывала про все стороны своей жизни, в том числе и про детство, родителей, семью. Это уже ни для кого не секрет.

Фигурное катание – это моя открытая часть жизни. Тут все всё знают про меня, – сказала Загитова.