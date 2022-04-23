Слуцкая о выборах главы ФФКР: «Если бы я имела возможность проголосовать, мой выбор пал бы на текущий руководящий состав»

Двукратный призер Олимпийских игр высказалась о предстоящих выборах главы Федерации фигурного катания России ( ).

Действующим президентом организации является Александр Горшков.

— Скоро состоятся выборы президента ФФКР. Вы за кого отдали бы свой голос?

— Нынешнее руководство прекрасно управляет федерацией, ведет нашу сборную к медалям. У них огромный опыт работы и они прекрасно справятся с задачами, которые будут стоять на новый срок, на следующие сезоны в непростых условиях. Честно, я не видела, чтобы кто-то озвучил желание идти на выборы, но скоро мы все узнаем и будет принято правильное решение.

Считаю, что у руля федерации должны быть профессионалы, четко понимающие задачи. Не те люди, которые увлечены, скажем так, своим делом, а те, кто увлечен интересами федерации. Это очень сложная работа, много тонкостей и нюансов, которые нужно знать и прочувствовать. Думаю, что сейчас рисковать и ставить кого-то нового у руля ФФКР будет в корне неправильно.

Если бы я имела возможность проголосовать, мой выбор пал бы на текущий руководящий состав — он очень органичен и показывает результат. Внутри работают люди, которые живут фигурным катанием, чего не скажешь о некоторых других федерациях.

— А как охарактеризуете отношения российского фигурного катания с Международным союзом конькобежцев?

— Сейчас такое время, что нам не приходится выбирать. Мы не можем бодаться, а принимаем, к сожалению, те условия, которые есть, и пытаемся в них не растерять наших спортсменов, их спортивную форму и соревновательный дух. Думаю, что будут приложены все усилия, чтобы наши ребята, когда все утихомирится, смогли вновь выступать, выйти на соревнования полностью готовыми бороться только за победу. Я в это верю, поддерживаю наших спортсменов.

Главное, чтобы руководители федерации были полностью погружены в этот процесс, четко взаимодействовали с Минспортом и проводил как можно больше соревнований, – сказала Слуцкая.