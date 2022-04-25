Татьяна Навка: «В будущем руководителям ISU будет очень стыдно. Включать спорт в политику – ниже человеческого достоинства»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскритиковала санкции ISU в отношении России.

Сегодня стало известно, что в следующем сезоне страна не примет этап Гран-при по фигурному катанию. При этом отстранение россиян от международных стартов осталось в силе.

«Я до последнего наделялась, что у руководителей ISU все-таки включится разум. В будущем этим людям будет очень стыдно за такие решения. Включать спорт в политику – это ниже человеческого достоинства.

Популярность фигурного катания держалась за счет российских и японских фигуристов. А сейчас все пойдет на спад еще сильнее. Обидно, что наши ребята страдают, хотя ни в чем не виноваты. Мне жалко их.

На долю российских фигуристов выпадает очень тяжелый этап. Но ничего не сделать. Нужно просто это пережить. Я уверена, наступит время, когда все будет нормально», – сказала Навка.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине