ISU планирует ввести правило, согласно которому сможет приостановить членство любой страны в случае исключительных обстоятельств

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о возможном изменении правил, которые касаются санкционной политики организации.

В частности, речь о том, что ISU получит право приостановить членство любых стран, которые, по мнению ISU, несут ответственность за обстоятельства исключительного характера, если это ставит под угрозу деятельность организации.

Санкции могут коснуться прав, связанных с избранием на определенные должности. При этом международный союз оставляет за собой возможность принимать любые необходимые меры, которые сочтет уместными.

Сейчас нововведение уже одобрил совет ISU, в июне по нему пройдет голосование на конгрессе организации.

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