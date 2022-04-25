Жулин о санкциях ISU: «Все плохо. Пока я вообще не понимаю, что делать»

Теги сборная России ISU танцы на льду Гран-при Александр Жулин Фигурное катание

Тренер Александр Жулин высказался о решении ISU оставить в силе решение об отстранении российских фигуристов.

Сегодня также стало известно об отмене этапа Гран-при России по фигурному катанию.

«Конечно, это ожидаемое решение. Честно говоря, не знаю, что дальше делать и как организовывать альтернативные турниры. Я буду ходить на работу и тренировать.

Куда-то будем готовиться. Все плохо. Планы для моих подопечных? Пока я вообще не понимаю, что делать», – сказал Жулин.

ISU отменил российский этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23

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