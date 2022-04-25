Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

Ранее стало известно, что переход в другую страну рассматривает Полина Костюкович, выступающая в парном катании.

«Сменить спортивное гражданство в сложившейся ситуации – нормально? Да, на мой взгляд, нормально. Это никакое не предательство», – заявила Тарасова.

На данный момент российские фигуристы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

Костюкович о том, что ее дуэт с Брюхановым распался: «Задумалась о смене страны, потому что понимаю, что дальше только сложнее будет»