Российская фигуристка Полина Костюкович сообщила, что рассматривает переход в другую страну после того, как ее дуэт с Алексеем Брюхановым распался.

Костюкович выигрывала серебро и бронзу чемпионатов мира среди юниоров в паре с Дмитрием Ялиным. С Брюхановым она становилась бронзовым призером этапа юниорского Гран-при.

— С Лешей мы распались почти после Первенства России. Ничего к этому не шло, предпосылок не было. Мы разговаривали о новых программах, о планах. Мы переехали в Москву, и этот сезон был очень непонятным, новым для нас и не очень удачным.

Мысли, что такое возможно, меня посещали. Когда все хорошо, и не о чем задумываться. А когда плохо – начинаешь искать проблемы и хочешь их решить. Как я поняла, федерация фигурного катания передала Леше, что не видит перспективы в этом дуэте. Он сказал, что подумает над этими словами. Конечно же, меня это задело.

В итоге он решил, что так будет лучше. Такая история получилась, разговаривать дальше не было смысла. Дальше у каждого своя дорога. После его слов я задумалась о смене федерации, потому что понимаю, что дальше только сложнее будет.

— Часто федерация дает такие «рекомендации» или это исключение из правил?

— У каждого человека есть своя голова на плечах, и он делает так, как считает нужным. Любой человек, неважно, это федерация или мама с папой, может дать совет. К чему ты прислушаешься и как ты сделаешь – выбор каждого. Леша решил прислушаться к мнению других людей, по его мнению, знающих. У каждого своя жизнь, и я не вправе кого-то осуждать. Я только могу сделать выводы.

— Есть ли у тебя какие-то планы, учитывая твои мысли о смене федерации?

— Сейчас я на отдыхе от всего этого, стараюсь отойти. Вернувшись в Москву, я буду думать в направлении другой федерации. За Россию сейчас будет сложно выступать. Скорее всего, надо будет просто ждать, думать, что и как. Пока никто не писал о партнерстве.

— Как ты сама ощущаешь возможность кататься за другую страну, есть ли какой-то дискомфорт или главное выступать?

— Хочется кататься на международном уровне, я не задумывалась, какая на мне форма и флаг в данный момент. Когда это случится, скорее всего, я что-то почувствую. Но сидеть для меня тоже не вариант. Тут надо понимать, чего тебе хочется, – рассказала Костюкович.