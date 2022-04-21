Тарасова о словах Косторной про тренеров-мужчин: «При выборе тренера нужно учитывать профессиональные качества, а мужчина или женщина – вопрос второстепенный»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова чемпионки Европы Алены Косторной о тренерах-мужчинах.

«Не воспринимаю мужчину как авторитет. Меня тренируют сильные и независимые женщины, которые сделали себя сами», – заявила Косторная.

«Я не согласна с мнением Алены Косторной. При выборе тренера по фигурному катанию нужно учитывать профессиональные качества, а мужчина или женщина – вопрос второстепенный, не имеющий никаких факторов.

Не так важно, с каким тренером она сейчас, чтобы добиться высоких результатов, важнее ее стремление и труд», – сказала Тарасова.

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