Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на слова чемпионки Европы Алены Косторной о тренерах-мужчинах.

«Не воспринимаю мужчину как авторитет. Меня тренируют сильные и независимые женщины, которые сделали себя сами», – заявила Косторная.

«Я не согласна с мнением Алены Косторной. При выборе тренера по фигурному катанию нужно учитывать профессиональные качества, а мужчина или женщина – вопрос второстепенный, не имеющий никаких факторов.

Не так важно, с каким тренером она сейчас, чтобы добиться высоких результатов, важнее ее стремление и труд», – сказала Тарасова.

Косторная о возвращении от Плющенко к Тутберидзе: «Не воспринимаю мужчину как авторитет. Меня тренируют сильные и независимые женщины, которые сделали себя сами»