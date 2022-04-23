«Я знаю, как получать гранты, субсидии, как общаться с органами власти. И мое имя в спорте никуда не делось». Слуцкая о борьбе за пост главы Федерации фигурного катания Москвы

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала о планах баллотироваться на пост президента Федерации фигурного катания Москвы.

«Мы не особо знакомы с Антоном Абдурахмановым (конкурент Слуцкой на предстоящих выборах – Sports.ru). Хорошо, когда есть конкуренция – значит, у людей будет выбор.

Посмотрим, что получится: изберусь – будет здорово, нет – у меня много занятий в жизни, есть колоссальный опыт работы в некоммерческой организации, которую я создала в 2014 году, работаю, получаю гранты, вчера защитила еще один проект в министерстве спорта.

Как бы это ни выглядело самонадеянно, федерация – это все-таки некоммерческая организация, и у меня достаточный опыт такой работы, я знаю, как получать гранты, субсидии, как общаться с органами власти.

И мое имя в спорте никуда не делось и не денется. В этом плане мне легче открыть двери, получить какие-то преференции. Мне будет в этом отношении проще, я на своей стезе, борюсь за свое же», – отметила Слуцкая.