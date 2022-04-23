Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о реорганизации системы фигурного катания в Москве.

— Не так давно всех взбудоражила новость: группа уходит из знаменитой московской спортивной школы 70». Вскользь было замечено, что это связано с реорганизацией в Москве системе подготовки в фигурном катании. Можете пояснить?

— На сегодняшний день действительно идет реорганизация, и у нас будет такая Академия фигурного катания – пока назовем ее так. Под крылом этой академии будут сосредоточены спортивные объекты, и там будет не 10 директоров, а будет один управляющий директор, который будет регулировать всю деятельность катков и школ. Но у меня пока нет полномочий детально это комментировать, – сказала Слуцкая.