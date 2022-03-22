«Как-то утром я проснулась и поняла, что не чувствую полноги. Тогда я попала к врачу, который поставил мне васкулит». Слуцкая о проблемах со здоровьем в годы карьеры

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о проблемах со здоровьем в годы спортивной карьеры.

«Продолжаю рассказывать вам свою историю взлетов и падений.

Мне 23 года, я нахожусь на пике своей карьеры и готовлюсь к очередным соревнованиям. Как-то я начала замечать, что мне стало труднее дышать.

Потом начались еще более странные вещи: стали отекать руки и ноги, вплоть до того, что я не могла открыть дверь, потому что ладони в синяках и невозможно схватиться за ручку, начали появляться кровоподтеки, опухоли…

Я была в панике! Для спортсмена во время сезона пропустить хоть одну тренировку – это непозволительная роскошь! Как-то утром я проснулась и поняла, что не чувствую полноги. Тогда я попала к врачу, который поставил мне… васкулит.

Это неизлечимая болезнь. О продолжении спортивной карьеры не могло быть и речи. Это был настоящий удар для меня… Друзья, хочу сразу сказать, что, имея неизлечимую болезнь, необходимо все равно видеть стимул к жизни, а не просто сидеть и «готовиться».

Как оказалось, можно прекрасно жить в ремиссии», – рассказала Слуцкая.