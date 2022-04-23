Ирина Слуцкая: «Нужно организовать в России систему турниров, делать совместные соревнования с дружественными странами»

Двукратная чемпионка мира рассказала о том, что нужно сделать в России, если наших фигуристов не допустят к новому сезону.

— Велика вероятность, что следующий международный сезон мы пропустим. Что Московская федерация может сделать в этой ситуации?

— Я думаю, что совместно и с Москомспортом, и с Минспорта, и с Федерацией фигурного катания на коньках России мы можем проводить турниры различного уровня. В том числе открытые чемпионаты, с привлечением наших дружеских стран. Но одному в этой ситуации сделать ничего невозможно. Здесь нужно, чтобы были налажены связи.

Думаю, здесь я тоже могу быть полезна. К счастью, у меня эти связи есть, потому что по другим своим проектам я очень плотно сотрудничаю с министерствами.

При этом мы не должны забывать, что наша задача – прежде всего подготовка. Мы должны дать возможность ребятам выполнять спортивные разряды, все нормативы. У профессиональных спортсменов есть Министерство спорта и фигурного катания России. А наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд.

— Нам нужно как можно больше шоу? Или как можно больше соревнований?

— Должно быть много соревнований. Шоу – это заработок, развлечение, встреча с публикой. А вот спортивный дух и ощущение старта профессиональный спортсмен не должен терять.

Если наши спортсмены, начиная с октября фактически раз в две недели выступали, то я думаю, что обязательно нужно поддерживать такой же график и сейчас. Организовать систему турниров, делать какие-то совместные соревнования с нашими дружественными странами.

Для того чтобы всегда присутствовало волнение, чтобы присутствовал дух соревновательный, для того чтобы присутствовала борьба. Борьбой мы, конечно, не обделены, потому что у нас самые сильные спортсмены мира. А вот ощущение соперничества всегда должно присутствовать в жизни настоящего спортсмена, – сказала Слуцкая.