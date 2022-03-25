Ирина Слуцкая: «Очень обидно, что мы не на чемпионате мира в этом году. То, что сейчас в России проводят соревнования, важно»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о Кубке Первого канала, который проходит в одно время с чемпионатом мира по фигурному катанию.

– Очень обидно, что мы не на чемпионате мира в этом году, потому что мы являемся сильнейшими в мире. То, что сейчас в России проводят соревнования для спортсменов, важно. Необходимо сохранять чувство соревнования.

– К Кубку Первого канала нужно относиться серьезно? Или это утешительное соревнование для зрителей и фигуристов?

– Это в первую очередь соревнование, а к любому соревнованию спортсмен подходит серьезно, – сказала Слуцкая.

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