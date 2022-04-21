Георгий Куница расстался с партнершей Евгенией Тумановой и покинул клуб Тамары Москвиной

Российский фигурист рассказал, что расстался с партнершей Евгенией Тумановой и покинул клуб Тамары Москвиной.

— С моей партнершей, Женей Тумановой, мы разошлись еще в январе, нас сняли с первенства России, финала Кубка. Какое-то время катался в клубе Тамары Николаевны один, сам искал варианты, предлагал. Потом мне сказали, что у клуба другие взгляды на дальнейшее развитие, скажем так. Что мне нужно уйти. Мы нормально попрощались, поговорили с тренерами. Я ушел к Константину Безматерных, мы договорились встать в пару с одной девочкой. Все вроде бы получалось, но потом... Ее позвали в клуб . Без меня.

— Получается, ты просто под эти «другие взгляды» не очень подходишь?

— Скорее всего. Может, чем-то я не устраивал. Ростом не вышел, не дорос или в техническом или эстетическом плане не дотягивал.

— Но подкачался ты точно хорошо, видно.

— Что-то не устраивало, видимо. Но никаких ссор не было. У меня нет претензий к Тамаре Николаевне, в этом сезоне она и Артур Леонидович больше работали с парами, которые поехали на , это логично. А мы не показали результата, не попали в сборную — все, до свидания. Убирают в таком случае обоих. И я огромный опыт получил, базу элементов. Но... последняя ситуация получилась какая-то для меня странная. Причем узнал я обо всем не от тренеров. Но разошлись мы с тренерами нормально.

— Букет был?

— Тамара Николаевна не любит букеты. Я кофейный набор принес, ну и кое-что еще.

— Раз уж Этери Георгиевну упомянули — можешь ли сравнить этих двух великих тренеров? Этери Георгиевна жестче, сказал бы обыватель.

— Но не так все однозначно. Тамара Николаевна не жесткая, не кричит, не ругается. Но она может спокойным тоном так сказать, что все понятно. Иногда это глубже проникает. Но она очень... прагматичная. Этери Георгиевна другая. Тоже прагматичная, но по-другому. Она очень добрый человек в душе, на самом деле, но если ты не выполняешь указания, то предпочтет повысить голос. Но она такой же человек, как все, есть эмоции и чувства.

— Если бы был выбор, у кого тренироваться всю карьеру, — Москвина или Тутберидзе?

— Я бы сделал так, чтобы они работали вместе, и тренировался у них обеих, – сказал Куница.