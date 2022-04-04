Журанков о 4-м месте Валиевой на Олимпиаде-2022: «В том, что произошло с Камилой, есть огромная ответственность тренерского штаба»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Светлана Соколовская Андрей Журанков Бетина Попова Камила Валиева Фигурное катание

Комментатор Андрей Журанков объяснил, почему не считает Этери Тутберидзе лучшим тренером сезона.

Ученицы Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова взяли золото и серебро Олимпиады-2022 в Пекине, Камила Валиева заняла 4-е место.

«Тутберидзе шла на определенный результат – три из трех в женском турнире. И в том, что произошло с Валиевой, есть огромная ответственность тренерского штаба, и это сразу убирает огромное количество плюсов. Тренер должен все учитывать. Она 15-летняя девочка.

Серебро Тарасовой/Морозова для меня потерянную бронзу не перевешивает. Для Этери Георгиевны женщины – главный вид», – сказал Журанков.

«Произошедшее с Валиевой – максимально спортивный фактор, максимально близкий к тренерской деятельности фактор. Тренер несет полную ответственность за спортсмена. А российский «Оскар» у меня взяла бы Светлана Соколовская, сто процентов», – добавила бывшая российская фигуристка Бетина Попова.

«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные