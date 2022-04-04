Журанков о 4-м месте Валиевой на Олимпиаде-2022: «В том, что произошло с Камилой, есть огромная ответственность тренерского штаба»

Комментатор Андрей Журанков объяснил, почему не считает лучшим тренером сезона.

Ученицы Тутберидзе Анна Щербакова и Александра Трусова взяли золото и серебро Олимпиады-2022 в Пекине, Камила Валиева заняла 4-е место.

«Тутберидзе шла на определенный результат – три из трех в женском турнире. И в том, что произошло с Валиевой, есть огромная ответственность тренерского штаба, и это сразу убирает огромное количество плюсов. Тренер должен все учитывать. Она 15-летняя девочка.

Серебро Тарасовой/Морозова для меня потерянную бронзу не перевешивает. Для Этери Георгиевны женщины – главный вид», – сказал Журанков.

«Произошедшее с Валиевой – максимально спортивный фактор, максимально близкий к тренерской деятельности фактор. Тренер несет полную ответственность за спортсмена. А российский «Оскар» у меня взяла бы , сто процентов», – добавила бывшая российская фигуристка .

«Ну что ты вообще перестала бороться?» Катастрофа Валиевой в Пекине – рыдания и разнос от Тутберидзе