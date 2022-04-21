Горшков о встрече с Путиным: «Трусова – не олимпийская чемпионка, а карантин нужен только для олимпийских чемпионов». На вопрос о Щербаковой он отвечать отказался

Теги сборная России Владимир Путин ФФКР Александр Горшков женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков объяснил, почему серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова не находится на карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Трусова – не олимпийская чемпионка, а карантин нужен только для олимпийских чемпионов», – сказал Горшков.

Он отказался отвечать на вопрос, почему не на карантине олимпийская чемпионка Анна Щербакова

Будет ли Щербакова на встрече с Путиным? Другие олимпийские чемпионы уже 6-й день на карантине, а Аня выступает в шоу по стране

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