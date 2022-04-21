Глава Федерации фигурного катания России ( ) объяснил, почему серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова не находится на карантине перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Трусова – не олимпийская чемпионка, а карантин нужен только для олимпийских чемпионов», – сказал Горшков.

Он отказался отвечать на вопрос, почему не на карантине олимпийская чемпионка .

Будет ли Щербакова на встрече с Путиным? Другие олимпийские чемпионы уже 6-й день на карантине, а Аня выступает в шоу по стране