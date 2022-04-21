Синицина о карантине перед встречей с Путиным: «Мне даже нравится. Я выдохнула, привела мысли в порядок, выспалась наконец-то»

рассказала о карантине перед встречей с .

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с , поведала, как проходит карантин перед встречей олимпийцев с президентом России.

«Шел шестой день карантина. Мне даже нравится. Последние месяцы были меганасыщенными. Теперь я выдохнула, привела мысли в порядок. Выспалась наконец-то.

В общем, все классно. Погуляю еще. А вы пока можете погулять за меня. Зацвело уже что-нибудь?» – написала Синицина.

Будет ли Щербакова на встрече с Путиным? Другие олимпийские чемпионы уже 5-й день на карантине, а Аня выступает в шоу по стране