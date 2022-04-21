Синицина о карантине перед встречей с Путиным: «Мне даже нравится. Я выдохнула, привела мысли в порядок, выспалась наконец-то»

Теги сборная России Владимир Путин танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Политика Фигурное катание

Виктория Синицина рассказала о карантине перед встречей с Владимиром Путиным.

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, поведала, как проходит карантин перед встречей олимпийцев с президентом России.

«Шел шестой день карантина. Мне даже нравится. Последние месяцы были меганасыщенными. Теперь я выдохнула, привела мысли в порядок. Выспалась наконец-то.

В общем, все классно. Погуляю еще. А вы пока можете погулять за меня. Зацвело уже что-нибудь?» – написала Синицина.

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