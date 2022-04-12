Серебряный призеры Олимпийских игр и поделилась впечатлениями от выступления на Олимпиаде-2022.

— С точки зрения эмоций есть ли разница между выступлением в командных соревнованиях и личных?

Синицина: Хотя ответственно нужно подходить к обоим выступлениям, но для меня разница была колоссальной — в эмоциях. Передать это словами сложно. Выступление в команде — это такой безумный адреналин, что просто сердце выпрыгивает.

— Как вы проводили те несколько дней, что были между выступлениями в командном турнире? Разбирали свою небольшую ошибку в ритм-танце? Или просто забыли о нем и не вспоминали?

Кацалапов: Очень переживал, потому что ошибку допустил именно я. Это случайность. То есть в такой ситуации нельзя было что-то исправить, вытащить. Вика с нашими тренерами говорили мне: «Все, успокойся! Это закончилось, прошло. Ты этот выкрюк делаешь даже во сне!»

Как только я успокоился и мы провели первую тренировку, все вернулось в норму. Заметил интересный момент — даже не знаю, с чем это связано. Когда мы катались в команде, мне казалось, что мы едем здорово, классно. Но когда выступали в личных соревнованиях — случился такой подъем, почувствовали такую легкость — не передать словами. Это было очень круто, я запомню навсегда!

— В Китае зрители очень сдержанные – они только аплодируют. Все привыкли, что на фигурном катании зал после выступления взрывается: все кричат, бросают игрушки на лед. Поэтому многие спортсмены говорили, что не чувствуют атмосферы Олимпийских игр — словно на тренировке катаются. Как было у вас?

Синицина: Выйдя на лед командном турнире, я поняла, что мне безумно не хватает публики. Она, конечно, заряжает нереально своей энергией. А здесь ты закончил выступление — и такая легкая тишина... Только твоя команда поддерживает.

Кацалапов: И кажется, что ты все очень плохо сделал…

Синицина: Да. Мы как раз еще и не самый чистый прокат выдали... Стояли и думали: «Эх, ну ладно…» Сами себе немного поаплодировали. На личных соревнованиях уже было побольше зрителей. И ребята, которые уже закончили свои выступления, приходили поболеть.

— В интервью после выступления Никита сказал: «Спасибо всем хейтерам. Спасибо, благодаря вам, я здесь». Это было адресовано каким-то определенным людям или вообще всем недоброжелателям?

Кацалапов: В этом году я нашел для себя очень простой выход из ситуации с хейтерами: ничего вообще не читать и не смотреть про себя. Стало намного легче. У меня весь сезон получился таким сбалансированным. Я был полностью сконцентрирован на работе. Но без недоброжелателей не было бы так интересно и ярко. И я раньше был довольно мнительным в этом плане.

Меня это всегда мотивировало. Я очень злился и всегда рассказывал Вике, что я там про нас прочитал. Она в этом плане спокойная и сдержанная: «Подумаешь! Ну сказали и сказали. Представляешь, сколько таких «комментаторов»?» Постепенно и я научился с этим справляться.