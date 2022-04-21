Камила Валиева: «Стараюсь быть скромной и вежливой. Успех не мешает мне в повседневной жизни. Наоборот, помогает пережить непростые времена»

Российская фигуристка рассказала об ограничениях в питании, отношении к успеху и реакции на хейт.

– Трудно ли держать себя в форме? Приходится ограничивать себя в еде?

– Думаю, большинству людей непросто держать себя в форме, так наш организм устроен. Да, ограничивать в еде себя приходится, но я не голодаю. Ем все, но маленькими порциями. Очень люблю мороженое и шоколад.

– Тебе всего 15, а о тебе уже знает весь мир. Какие ощущения в связи с этим?

– Мое восприятие себя не изменилось. Я стараюсь быть скромной и вежливой. Успех не мешает мне в повседневной жизни. Наоборот, он мне очень сейчас помогает пережить непростые времена.

– Просматривая твои соцсети, мы не нашли ни единого плохого комментария. У тебя совсем нет хейтеров?

– У меня совсем немного времени на соцсети. На хейтеров я не реагирую, может быть, поэтому они мне ничего и не пишут, ха-ха? Не знаю... Надо будет подумать над этим, – сказала Валиева.