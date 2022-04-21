Российская фигуристка рассказала о своих впечатлениях от Олимпиады-2022 в Пекине.

– Камила, после Олимпиады прошло уже достаточно времени. Какие уроки ты для себя извлекла? Что, может быть, стало для тебя настоящим открытием?

– – это соревнования, не похожие ни на какие другие. Обычные старты длятся 2-3 дня. На Олимпиаду мы приехали за две недели до ее начала. Тренировок, к которым мы привыкли, там не было. Каждый день лишь по 30-40 минут льда. За то же время нужно успеть попрыгать все прыжки, отработать вращения, дорожки шагов и прокатать программу.

И сами соревнования состоят из командного турнира и личного. Трудно поддерживать форму с таким малым количеством ледовых тренировок. Ну и, конечно, ответственность совсем другая, особенно в командном турнире, когда от твоих прокатов зависит судьба еще пяти фигуристов.

– Какая атмосфера царила на Олимпиаде? Чего лично тебе особенно не хватало?

– Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем. Многие спортсмены рассказывали, что не ощущалось праздника, как это было раньше. Ковидный протокол, ежедневная сдача ПЦР-тестов... Все это тревожило, немного выбивало из привычного ритма, но, несмотря ни на что, мы радовались, что оказались в Пекине на Олимпийских играх.

Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот, после мне особенно не хватало мамы, ее поддержки, – сказала Валиева.

«Я думала, что буду одна, но близкие меня никогда не бросят». Камила Валиева не сдержала слез, узнав о решении суда 😪

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге