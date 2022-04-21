Валиева об отношении к неудачам: «Стараюсь никого не напрягать своими переживаниями. Знаю, что надо выходить на тренировки и работать»

Российская фигуристка рассказала о своем отношении к победам и поражениям.

– Как долго ты восстанавливаешься после больших соревнований? Даешь себе время, чтобы пережить момент, или наступает новый день, а предыдущего будто и не было?

– Все зависит от того, как закончились соревнования. Если удалось хорошо выступить и победить, то и восстанавливаться не надо, настроение отличное, хочется дальше тренироваться и показывать хорошие результаты.

Если случилась неудача, то это сложно пережить, особенно если точно знаешь, что не жалела себя на тренировках, работала по полной. Но переживаю этот момент внутри себя. Стараюсь никого не напрягать своими переживаниями. Знаю, что надо выходить на тренировки и работать. По-другому просто нельзя, не получится.

– По-твоему, в спорте важно выигрывать или все-таки «главное не победа, а участие»?

– В спорте важно побеждать. Но победы могут быть разные. Занять первое место на соревнованиях – это победа над соперниками. Выучить новый элемент – это тоже победа. Но это победа над сложным элементом. Для кого-то победа – это выйти на лед и перед зрителями откатать свою программу. Это победа над собой. Еще может быть победа над обстоятельствами. Да много может быть вариантов. Спортом занимаются те, кто хочет побеждать.

– Говорят, спортсмену важно уметь и выигрывать (не надевать маску высокомерия), и проигрывать (сохраняя достоинство). Как у тебя с этим?

– У меня с этим точно так же, как и у всех других. Никто не рождается с умением побеждать и проигрывать. Все учатся этому. Я тоже учусь и побеждать, и проигрывать. А как это у меня получается – зрителям виднее, наверное.

– Расскажи, как обычно проходят твои последние минуты перед выходом на лед.

– Обычно перед выходом на лед я волнуюсь, ха-ха, – рассказала Валиева.