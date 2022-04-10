Артур Гачинский: «Я знаю, как работает Буянова. Вопрос лишь в том, будет ли Косторная слушать ее советы, чтобы вернуться в былую форму»

Бронзовый призер ЧМ-2011 по фигурному катанию Артур Гачинский поделился мнением о переходе Алены Косторной к Елене Буяновой.

– В 2013 году ты ушел от Мишина и переехал в Москву к Тарасовой. Считаешь ли ты переходы взрослых спортсменов от одного тренера к другому продуктивными? Или таким образом фигурист бежит от собственных проблем?

– Все зависит от самого спортсмена и от условий, в которых он существовал и в которые перешел. Нам всегда кажется, что хорошо там, где нас нет. Но подводные камни есть везде. Я не могу комментировать конкретные переходы. Надо понимать, какие взаимоотношения были у спортсмена с командой.

Кроме самого фигуриста никто и никогда не знает истинных причин перехода. Что касается продуктивности, то все зависит от того, готов ли спортсмен воспринимать новую информацию и как быстро он перестроится под новую систему. Если фигурист начинает прогрессировать на фоне смены обстановки, то переход можно считать успешным.

– Предположи, как дальше сложится карьера Алены Косторной после перехода от Тутберидзе к Буяновой.

– Я не могу говорить конкретно, потому что не знаком с Аленой лично. Но я знаю, как работает Елена Германовна. Вопрос лишь в том, будет ли Алена слушать советы Водорезовой (девичья фамилия тренера – Sports.ru), чтобы вернуться в былую форму.

Понимаете, взаимодействие с тренером, это ведь совместная работа. Я всегда говорю своим ученикам: я вам как доктор рекомендую сделать так, а дальше сами решайте, нужно вам это или нет, – отметил Гачинский.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет