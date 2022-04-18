Евгений Плющенко: «Арутюнян все правильно сказал. Сейчас действительно все смешивается — политика и спорт»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил высказывания американского тренера Рафаэля Арутюняна об отстранении российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

Арутюнян заявил, что фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне.

«Рафаэль все правильно сказал. Поддерживаю его слова. Сейчас действительно все смешивается — политика и спорт», — заявил Плющенко.

Арутюнян об отстранении россиян: «Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на высоком уровне. Это моя принципиальная позиция»

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