Двукратный олимпийский чемпион оценил высказывания американского тренера об отстранении российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Арутюнян заявил, что фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне.

«Рафаэль все правильно сказал. Поддерживаю его слова. Сейчас действительно все смешивается — политика и спорт», — заявил Плющенко.

Арутюнян об отстранении россиян: «Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на высоком уровне. Это моя принципиальная позиция»