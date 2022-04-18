Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил высказывания американского тренера Рафаэля Арутюняна об отстранении российских спортсменов.
Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Арутюнян заявил, что фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне.
«Рафаэль все правильно сказал. Поддерживаю его слова. Сейчас действительно все смешивается — политика и спорт», — заявил Плющенко.
Арутюнян об отстранении россиян: «Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на высоком уровне. Это моя принципиальная позиция»