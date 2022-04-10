Плющенко о шоу «Союз чемпионов»: «Тула, спасибо, это было круто и мощно!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями после выступления в ледовом шоу «Союз чемпионов», которое прошло 9 апреля в Туле.

«Тула, спасибо, это было круто и мощно! Спасибо за такой прием! 15 минут зал стоял в финале! Четверные от наших сильных парней, наши потрясающие спортивные и танцевальные пары, уникальные девушки, наши маленькие спортсмены из «Ангелов Плющенко»!

И дядя Женя зацепил в финале 11 бедуинских! Поэтому «Нас не догонишь»! До встречи в Питере на нашем шоу 16 апреля «Cоюз Чемпионов»! Ледовый дворец! Санкт-Петербург! Три часа захватывающего спортивного блистательного шоу от чемпионов для вас!» – написал Плющенко в соцсетях.

Рудковская о предстоящем шоу Плющенко в Санкт-Петербурге: «Будет вау-сюрприз. Никто не ожидает того, что будет»

«Я в полной растерянности». Почему фигуристы оправдываются после шоу Плющенко в Туле?