Тренер Мишина сообщила, что у Семененко остаются головные боли и есть неприятные ощущения в области позвоночника

Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии после падения на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

По словам Мишиной, сейчас Евгений находится в удовлетворительном состоянии. У него по-прежнему остаются головные боли и есть неприятные ощущения в области позвоночника.

«Сегодня ему еще раз будут делать МРТ головного мозга. О прогнозе выздоровления говорить пока рано. Сколько времени Евгений проведет в больнице, пока тоже неясно», — сказала Мишина.

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