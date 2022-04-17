Бестемьянова о падении Семененко: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Не думаю, что теперь у него появится страх перед четверными»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о падении Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

После неудачного прыжка Семененко ударился головой об лед и был госпитализирован.

«Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Нужно понимать, что фигуристы используют показательные выступления не только для того, чтобы порадовать зрителей, но и в качестве подготовки к следующему сезону.

Спортсменам невозможно запретить что-либо делать во время шоу. Человек либо хочет выполнять четверные, либо нет. И если желание есть, он постарается пользоваться любой возможностью для практики. Одно дело – тренировки, другое – шоу.

Но то, что он пошел на такой прыжок, характеризует его как настоящего спортсмена. Давайте пока просто пожелаем Семененко скорейшего выздоровления. Не думаю, что теперь у него появится страх перед четверными. Есть разные способы бороться с ним. Сейчас главное, чтобы он был здоров», – сказала Бестемьянова.

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