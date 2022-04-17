Мария Бутырская: «Падение Семененко – несчастный случай. Все же такое происходит нечасто. В противном случае давно запретили бы четверные»

Чемпионка мира по фигурному катанию прокомментировала падение на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

Фигурист ударился головой об лед в результате падения с прыжка и был госпитализирован.

«Каждый спортсмен, выступая на таких соревнованиях, решает свои собственные задачи. Да, это шоу, но некоторые фигуристы пытаются так отработать элементы, чтобы впредь выполнять их не задумываясь. Но в целом там делать это сложнее.

Приглушают свет, выключают прожекторы – обстановка непривычная. В таких условиях будто теряешь концентрацию. Мне во время шоу всегда было непросто делать сложные элементы. Но спортсмены хотят не просто кататься, а показать все, на что способны, сорвать аплодисменты публики», – сказала Бутырская.

«Падение Семененко – несчастный случай. Все же такое происходит нечасто. В противном случае давно запретили бы четверные. Даже девчонки сейчас пытаются их делать.

Дай бог, чтобы Женя быстро восстановился. А главное, чтобы в дальнейшем он не боялся выполнять подобные элементы. Как говорится, смелым покоряются моря», – добавила экс-фигуристка.

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