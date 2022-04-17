Евдокимова о тренерской карьере: «3 октября я официально вышла на новую должность. Ставлю программы: это и общая идея, и образы, хронология движений и связок между элементами»

Российская фигуристка Софья Евдокимова рассказала о начале тренерской работы.

Спортсменка выступала в танцах на льду вместе с Егором Базиным. Из-за травм она завершила карьеру в 2020 году.

– В августе у меня был куплен билет до Москвы. Я планировала провести там несколько дней и затем ехать в Петербург, присматривать квартиру. Как вдруг мне позвонил Дмитрий Савин (тренер Центра олимпийской подготовки в Краснодарском крае) и спросил о ближайших планах. Я ответила, что через пару дней еду в столицу. Он попросил захватить с собой коньки.

В итоге мы две недели поработали на сборах с Димой и Федей Климовым. Очень быстро нашли общий язык, и ребята пригласили на свой постоянный каток в Сочи. В сентябре я полетела туда, и вскоре они предложили присоединиться к своей команде – в качестве тренера-хореографа.

Дима с Федей думали, что я захочу жить на разные города, и обсуждали половинчатый график: две недели работаю в Сочи, две недели занимаюсь своими делами, потом возвращаюсь. Но я сразу решила: если уж работаю с группой, то полноценно. И 3 октября я официально вышла на новую должность.

– Кто тренируется в вашей группе?

– Карина Акопова и Никита Рахманин. Недавно они ездили в Москву к Никите Михайлову на постановку произвольной программы, и сейчас мы ее разбираем, накатываем. А скоро ребята за короткой поедут. Три месяца назад к нам пришли юниоры Ника Меренкова и Даниль Галимов. Я им поставила программу, они уже успели с ней на Спартакиаде выступить.

– В чем состоит ваша функция хореографа среди матерых тренеров-парников?

– Я ставлю руки, корпус, голову, ноги… На раскатке мы всегда отрабатываем шаги и скольжение. Также я ставлю программы: это и общая идея, и образы, хронология движений и связок между элементами. Много отрабатываем хореографию в зале – танцы, растяжка. В общем, ответственность за всю красоту фигуристов группы лежит на мне, – рассказала Евдокимова.