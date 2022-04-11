Карина Акопова и Никита Рахманин: «Сезон прошел хорошо. На первом международном старте откатали две программы чисто и получили больше 200 баллов – это было неожиданно»

и Никита Рахманин, выступающие в парах, рассказали, что стали последними российскими фигуристами, выступившими на международных соревнованиях до введения санкций ISU.

Рахманин: Это был турнир в Голландии. Наши последние соревнования сезона. 24 февраля мы вылетали из Сочи. Рейс перенесли, потом мы вылетели, но в пути до Москвы провели четыре часа вместо двух.

Дальше мы должны были лететь в Будапешт, а оттуда уже в Голландию. Но из-за задержек на пересадку в Будапеште мы опоздали. Пришлось покупать новые билеты, очень дорогие.

– Как выступили?

Акопова: Выиграли, откатали более-менее чисто, но без эмоций. Не спали все-таки два дня. Набрали 189 баллов, меньше, чем на прошлых турнирах сезона.

– Может быть, уже у судей какое-то отношение было к вам особое из-за происходивших событий.

Акопова: Не стоит об этом говорить.

– Как обратно добирались?

Рахманин: Путь тоже был непростой. Наш прямой рейс из Амстердама в Москву 27 февраля отменили, пришлось опять покупать новые билеты. Полетели на следующий день уже в Турцию, оттуда добрались до Москвы.

– Сейчас, когда все соревнования сезона позади, а до новых еще далеко, чем занимаетесь? Акопова: Придумываем новые поддержки, работаем над техникой исполнения элементов. Улучшаем шпагат в подкруте, занимаемся другими нюансами. В апреле приступили к постановке программ.

– Как в целом прошел для вас минувший сезон?

Акопова: В начале было тяжело, потому что мы выступали на пяти соревнованиях подряд. Перед чемпионатом России думали, выдохнемся, но нам дали отдохнуть, и мы к главному старту подошли с новыми силами.

Как он для нас прошел, довольны: мы вошли в сборную России, стали шестыми. Показали довольно неплохое катание.

Рахманин: В целом сезон для нас прошел очень даже хорошо. На своем первом международном старте в Будапеште откатали две программы чисто и получили в сумме больше двухсот баллов. Это было для нас неожиданно.