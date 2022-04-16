Яна Рудковская: «Не верьте СМИ-хайпожорам, которые уже не знают, что придумать! Хочу отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии»

Продюсер Яна Рудковская высказалась о состоянии льду во время шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Шоу прошло 16 апреля в Ледовом дворце. Фигурист Евгений Семененко во время выступления попытался исполнить четверной прыжок, но упал и ударился головой. Со льда его унесли на носилках.

в стабильном состоянии, он пришел в себя и находится под наблюдением врачей 17-й больницы Санкт-Петербурга. Существует подозрение на сотрясение мозга, но окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования, которое сейчас проходит фигурист.

Вместе с Евгением его родители. На постоянной связи находятся Алексей Николаевич Мишин и Татьяна Николаевна Мишина, и Яна Рудковская.

Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления.

P.S: не верьте СМИ-хайпожорам, которые уже не знают, что придумать! Хочу отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно (25 спортсменов) откатали свои программы.

Мы часто делаем ледовый партер! А в связи с большим ажиотажем мы его начали продавать еще в марте!

Случившееся с Евгением – несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте!» – написала Рудковская в телеграм-канале.

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