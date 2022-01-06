Татьяна Тарасова: «Степановой и Букину можно попробовать обыграть Синицину и Кацалапова на чемпионате Европы. Они неважно катаются»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на новость о снятии четырехкратных чемпионов мира в танцах на льду и с чемпионата Европы в Эстонии.

«Да вы что?

Я считаю, что Саше (Степановой) и Ване (Букину) теперь надо постараться выиграть чемпионат Европы и можно попробовать обыграть Вику (Синицину) и Никиту (Кацалапова). Они неважно катаются», – сказала Тарасова.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Коляда, Синицина и Кацалапов