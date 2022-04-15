Губерниев о возможной приостановке членства ФФКР в ISU: «Нужно бороться, делать все возможное, чтобы нас не исключили, и не сдаваться»

Теги ISU Дмитрий Губерниев ФФКР Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возможной приостановке членства Федерации фигурного катания России (ФФКР) в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Ранее стало известно, что национальные федерации 21 страны потребовали от ISU не допускать представителей России и Беларуси к участию в конгрессе организации летом 2022 года.

«Какие здесь могут быть слова? Это уже, к сожалению, данность сегодняшнего дня.

Мы видим, что подобные процессы идут, как цепная реакция.

Нам нужно бороться, делать все возможное, чтобы нас не исключили, и не сдаваться», – сказал Губерниев. 

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