Татьяна Тарасова: «Если Россию исключат из ISU, последствия будут очень тяжелыми для всех»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной приостановке членства Федерации фигурного катания России ( ) в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Ранее стало известно, что национальные федерации 21 страны потребовали от ISU не допускать представителей России и Беларуси к участию в конгрессе организации летом 2022 года.

Помимо этого, федерации требуют от ISU запретить представителям России и Беларуси выдвигать кандидатуры на любые выборные должности в рамках предстоящего конгресса.

«Если Россию исключат из , последствия будут очень тяжелыми для всех. Это негативно отразится на развитии фигурного катания», — сказала Тарасова.