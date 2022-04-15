Татьяна Тарасова: «Если Россию исключат из ISU, последствия будут очень тяжелыми для всех»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной приостановке членства Федерации фигурного катания России (ФФКР) в Международном союзе конькобежцев (ISU).
Ранее стало известно, что национальные федерации 21 страны потребовали от ISU не допускать представителей России и Беларуси к участию в конгрессе организации летом 2022 года.
Помимо этого, федерации требуют от ISU запретить представителям России и Беларуси выдвигать кандидатуры на любые выборные должности в рамках предстоящего конгресса.
«Если Россию исключат из ISU, последствия будут очень тяжелыми для всех. Это негативно отразится на развитии фигурного катания», — сказала Тарасова.