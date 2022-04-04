Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, могут ли российские фигуристы начать переходить в сборные других стран.

1 марта Международный союз конькобежцев ( ) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

– Допускаете ли вы массовую смену спортивного гражданства нашими фигуристами, если вопрос с отстранением сборной России так и не решится?

– Ну как это не решится? За что нас дисквалифицировали? За что? Я этого просто не пойму. Спорт якобы «вне политики», за что тогда нас отстранили? Мы что сделали? Что сделали наши девочки и мальчики? Ничего. Почему тогда их трогают?

Но если этот вопрос не будет решен и нас не вернут, то, возможно, наши фигуристы начнут массово уезжать. Тем ребятам, которые готовятся к следующей Олимпиаде и другим международным соревнованиям, придется думать о смене прописки. Главное – самим.

У спортсмена жизнь очень короткая, у многих ребят возможности выступать больше никогда не будет. Поэтому им и их тренерам нужно решать вместе, как будет лучше. Каждый пропуск международных соревнований может стать последним в карьере, поэтому они могут начать переезжать, чтобы быть внутри мирового фигурного катания.

– Не будет ли это считаться предательством?

– Именно в данной ситуации переход в другую сборную – не предательство. Преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов.

Не мы виноваты в этом, а ISU. Это они предатели. Поэтому в данном случае смена спортивного гражданства не будет считаться предательством, на мой взгляд. Я осуждать спортсменов за их решение точно не буду, – сказала Тарасова.