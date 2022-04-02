На конгрессе ISU могут отказаться от обсуждения возрастного ценза чиновников из-за ситуации на Украине («Матч ТВ»)

Международный союз конькобежцев (ISU) может исключить вопрос о максимально допустимом возрасте чиновников ISU из повестки конгресса организации.

Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник «Матч ТВ». Причиной решения может стать текущая ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва предложили поднять максимальный возраст чиновников ISU до 80 лет. Сейчас на какую-либо должность может претендовать кандидат не старше 75 лет.

По информации «Матч ТВ», предложение было вынесено в том числе в интересах Александра Лакерника – 77-летний россиянин занимает пост вице-президента ISU. Но в условиях нынешней политической ситуации эта инициатива может быть воспринята негативно.

Конгресс ISU пройдет в июне 2022 года. Его окончательная повестка еще не сформирована.