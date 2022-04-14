Российские фигуристы Дэвид Нарижный и Аннабель Морозова объяснили, почему решили выступать вместе в танцах на льду.

Ранее Нарижный катался в дуэте с Елизаветой Шанаевой, Морозова – вместе с Андреем Багиным. В марте стало известно, что оба дуэта распались.

– Вопрос, который наверняка будут задавать: почему вы расстались с прежними партнерами?

Морозова: С Андреем я и раньше говорила на эту тему, потому что не все складывалось. После чемпионата России еще раз честно сказала, что, скорее всего, буду искать нового партнера.

У каждого спортсмена есть цель, и каждый к ней идет, поэтому я решила: нужно что-то менять. С Андреем мы расстались спокойно. Мы через многое вместе прошли, и я желаю ему всего самого хорошего.

Нарижный: С Лизой мы расстались по моей инициативе. В конце прошлого сезона у нас возникли некоторые разногласия, но мы договорились продолжить работать, а там будет видно, что дальше.

Но по сезону были нестыковки, и когда сезон закончился, мы снова поговорили. Не сказать, что обоюдно разошлись, но разошлись. Сейчас Лиза продолжает карьеру. Надеюсь, у нее все будет хорошо.

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