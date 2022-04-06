Алексей Горшков: «У Аннабель Морозов с Андреем Багиным в течение нескольких сезонов не случилось прогресса, которого хотелось бы»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду Андрей Багин Аннабель Морозова Елизавета Шанаева Дэвид Нарижный Фигурное катание

Тренер Алексей Горшков рассказал о новом танцевальном дуэте Аннабель Морозов – Дэвид Нарижный. 

«Ребята попробовались в паре уже после того, как распался дуэт Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, и фигурист был в поиске новой партнерши.

У Аннабель с Андреем Багиным в течение нескольких сезонов не случилось того прогресса, которого хотелось бы. Да и по каким-то чертам характера ребята не совпали, а в танцевальных дуэтах особенно важно, чтобы партнеры дополняли друг друга, были как инь и ян, плюс и минус.

С Дэвидом у Аннабель все сложилось после первых же пробных тренировок. Сейчас они активно работают», – сказал Горшков. 

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