Алексей Горшков: «У Аннабель Морозов с Андреем Багиным в течение нескольких сезонов не случилось прогресса, которого хотелось бы»

Тренер Алексей Горшков рассказал о новом танцевальном дуэте Аннабель Морозов – Дэвид Нарижный.

«Ребята попробовались в паре уже после того, как распался дуэт Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, и фигурист был в поиске новой партнерши.

У Аннабель с Андреем Багиным в течение нескольких сезонов не случилось того прогресса, которого хотелось бы. Да и по каким-то чертам характера ребята не совпали, а в танцевальных дуэтах особенно важно, чтобы партнеры дополняли друг друга, были как инь и ян, плюс и минус.

С Дэвидом у Аннабель все сложилось после первых же пробных тренировок. Сейчас они активно работают», – сказал Горшков.