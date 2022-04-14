Олег Матыцин: «Планируем проведение в России Гран-при по фигурному катанию, гимнастике и другим видам спорта, где бы многие регионы и города увидели наших сильнейших спортсменов»

Министерство спорта РФ рассматривает вариант проведения в регионах России Гран-при по разным видам спорта, в том числе по фигурному катанию.

Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Мы с федерациями сейчас рассматриваем максимально возможный формат проведения соревнований для того, чтобы, с одной стороны, дать возможность спортсменам участвовать в соревнованиях, а с другой – дать российскому зрителю, болельщику увидеть этих спортсменов.

И мы планируем проведение Гран-при по фигурному катанию, по гимнастике, по другим видам спорта, где бы многие регионы и города увидели наших сильнейших спортсменов, так как большее время они были за рубежом.

Здесь будет хорошая возможность для популяризации спорта, для поднятия патриотичности, когда люди сами приходят на стадион, дети видят своих героев, болеют за своих спортсменов», – сказал министр спорта.