Валиева, Щербакова, Коляда, Кондратюк, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала

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Стал известен список фигуристов, которые выступят на Кубке Первого канала в Саранске.

С 25 по 27 марта пройдут командный и прыжковый турниры.

Участники командного турнира:

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Участники прыжкового турнира:

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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