Валиева, Щербакова, Коляда, Кондратюк, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала

Стал известен список фигуристов, которые выступят на Кубке Первого канала в Саранске.
С 25 по 27 марта пройдут командный и прыжковый турниры.
Участники командного турнира:
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Камила Валиева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.
Пары: Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Участники прыжкового турнира:
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске