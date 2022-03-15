Валиева, Щербакова, Коляда, Кондратюк, Тарасова и Морозов, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала

Стал известен список фигуристов, которые выступят на Кубке Первого канала в Саранске.

С 25 по 27 марта пройдут командный и прыжковый турниры.

Участники командного турнира:

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, , Андрей Мозалев, , .

Женщины: Камила Валиева, , Софья Самоделкина, , Майя Хромых, Анна Щербакова.

Танцы на льду: – , – .

Пары: - , Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – , – .

Участники прыжкового турнира:

Мужчины: , , Марк Кондратюк, , Александр Самарин, Евгений Семененко.

Женщины: , , , Аделия Петросян, , Елизавета Туктамышева, , .

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, – , – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске