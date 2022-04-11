Косторная об уходе от Тутберидзе: «Решили, что выжали из нашего сотрудничества все, что могли, и время пришло. Принесла не букет, а корзину фруктов»

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала об уходе из группы тренера в марте этого года.

– Разные реакции на твой переход последний. Кто-то говорит: «Что она бегает от тренера к тренеру!»

– Я знаю, чьи это слова! Алены Леоновой. Хочу сказать так: не зная ситуации, очень сложно судить о том, что произошло.

Ситуация осталась между мной и Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, мы пришли к обоюдному решению. Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали – иди отсюда!

Но при этом это и не я тренерам сказала: «Вы знаете, вы такие-сякие, я с вами работать не буду». Нет, конечно.

Я считаю, что и спортсмены заслуживают уважения, и тренеры. Потому что это была командная работа, коллективная. Но мы, проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжали из нашего сотрудничества все, что могли, и время пришло.

– То есть вы нормально пообщались?

– Да, это не то что мы друг друга матом крыли, переругались все. Все абсолютно спокойно, хорошо.

– Букет приносила?

– Я не букет принесла, а корзину фруктов, – сказала Косторная.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет