«Неделю лежала с температурой 38-39 градусов. Ничего из лекарств не помогало». Косторная рассказала, как недавно перенесла коронавирус

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о недавно перенесенном коронавирусе, а также о работе с тренером Еленой Буяновой.
– Алена, как у тебя дела вообще? Давно тебя не слышали.
– Дела нормально, тренируюсь, в шоу теперь буду участвовать до июня.
– Тройной сальхов сегодня у тебя был, круто.
– Есть все прыжки, но пока я иду постепенно, буду каждое шоу увеличивать контент. Возможно, под конец выйдет что-нибудь очень интересное.
– Пока физическая форма не оптимальная все-таки?
– Нет, я вышла на лед буквально в пятницу. Я сначала то правую руку сломаю, восемь недель гипса, – потом вышла, неделю откаталась и левую руку сломала. Тоже восемь недель гипса.
Вышла к Елене Германовне Буяновой, начали что-то делать, уже каскады 3-3 восстановили. Не сказать, что это было «вау» и стабильно, но как-то раз прям получилось, и мне сказали: «Молодец, сегодня герой!»
Это было буквально в одну из пятниц, потом в субботу дали отдых, мы работали над программой, постановкой. И в понедельник я понимаю, что что-то не так, и раз – тест на «корону» положительный, выбываю на две недели. Лежала, болела. В пятницу вышла, и начали вспоминать все.
– Ты именно болела или просто не могла выйти из дома из-за положительного теста?
– Я неделю лежала с температурой 38-39 градусов. Все, что могла выпить из лекарств, я пила – что разрешено и что могло как-то превратить меня в состояние человека. Но все равно ничего не помогало – слабость, вялость, сопли, горло. Меня накрыло все подряд прямо. Все, что можно было, я цепанула.
– Почему тебя это постоянно преследует, у тебя есть объяснение?
– Чем тяжелее человеческий путь, тем больше дано человеку потом. Тем больше будет вознаграждение в какой-то момент.
– Ты упомянула Елену Германовну, она недавно сказала, что пока тебя в группу не взяла.
– Потому что у нас с ней договор – мы пока срабатываемся, понимаем, можем мы работать вместе или нет. Прежде всего вопросы будут ко мне, наверное. Готова ли я идти, продолжать тренироваться, работать в полную силу.
– То есть идет испытательный срок?
– Мы просто срабатываемся, привыкаем друг к другу. Пока так, – сказала Косторная.
Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет
Импульсивность и отчаянность Косторной сделали ее звездой, но помешали работать в группе, где звезда – только тренер