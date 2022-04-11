«Неделю лежала с температурой 38-39 градусов. Ничего из лекарств не помогало». Косторная рассказала, как недавно перенесла коронавирус

Чемпионка Европы по фигурному катанию рассказала о недавно перенесенном коронавирусе, а также о работе с тренером .

– Алена, как у тебя дела вообще? Давно тебя не слышали.

– Дела нормально, тренируюсь, в шоу теперь буду участвовать до июня.

– Тройной сальхов сегодня у тебя был, круто.

– Есть все прыжки, но пока я иду постепенно, буду каждое шоу увеличивать контент. Возможно, под конец выйдет что-нибудь очень интересное.

– Пока физическая форма не оптимальная все-таки?

– Нет, я вышла на лед буквально в пятницу. Я сначала то правую руку сломаю, восемь недель гипса, – потом вышла, неделю откаталась и левую руку сломала. Тоже восемь недель гипса.

Вышла к Елене Германовне Буяновой, начали что-то делать, уже каскады 3-3 восстановили. Не сказать, что это было «вау» и стабильно, но как-то раз прям получилось, и мне сказали: «Молодец, сегодня герой!»

Это было буквально в одну из пятниц, потом в субботу дали отдых, мы работали над программой, постановкой. И в понедельник я понимаю, что что-то не так, и раз – тест на «корону» положительный, выбываю на две недели. Лежала, болела. В пятницу вышла, и начали вспоминать все.

– Ты именно болела или просто не могла выйти из дома из-за положительного теста?

– Я неделю лежала с температурой 38-39 градусов. Все, что могла выпить из лекарств, я пила – что разрешено и что могло как-то превратить меня в состояние человека. Но все равно ничего не помогало – слабость, вялость, сопли, горло. Меня накрыло все подряд прямо. Все, что можно было, я цепанула.

– Почему тебя это постоянно преследует, у тебя есть объяснение?

– Чем тяжелее человеческий путь, тем больше дано человеку потом. Тем больше будет вознаграждение в какой-то момент.

– Ты упомянула Елену Германовну, она недавно сказала, что пока тебя в группу не взяла.

– Потому что у нас с ней договор – мы пока срабатываемся, понимаем, можем мы работать вместе или нет. Прежде всего вопросы будут ко мне, наверное. Готова ли я идти, продолжать тренироваться, работать в полную силу.

– То есть идет испытательный срок?

– Мы просто срабатываемся, привыкаем друг к другу. Пока так, – сказала Косторная.

Перезагрузка Косторной невозможна, пока не перезагрузится ее новый тренер. Буянова не впервые берет учениц Тутберидзе, но результата нет

Импульсивность и отчаянность Косторной сделали ее звездой, но помешали работать в группе, где звезда – только тренер