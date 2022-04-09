Евгений Плющенко: «Переход Трусовой и Косторной? Я не думал об этом, девочки тоже не думают, у них есть свои тренеры»

Двукратный олимпийский чемпион оценил возможность возвращения к нему в школу Александры Трусовой и Алены Косторной.

— Перед шоу в вашей академии занимались Трусова и Косторная. Ждать обратных переходов или это была подготовка к выступлению здесь?

— Вы сразу начинаете про какие-то переходы! Я не думал об этом, девочки тоже не думают, у них есть свои тренеры.

У нас первая задача — сделать шоу по России «Союз чемпионов». Дать возможность выступать нашим спортсменам, которые, к сожалению, лишились всех международных стартов, показательных выступлений.

У меня появилась спонтанная идея, которую захотелось воплотить — дать шанс нашим спортсменам выступать перед нашим российским зрителем, – сказал Плющенко.