Татьяна Тарасова: «Если бы призерам Олимпиады выдали по квартире, то могло бы быть очень хорошо»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию.

Фонд поддержки олимпийцев России заявил, что размеры компенсаций будут сопоставимы с выплатами по линии государства. За золотую медаль Олимпиады-2022 спортсмен получает призовые в размере 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн, за бронзу – 1,7 млн.

«Если бы российским призерам Олимпийских игр выдали по квартире, то могло бы быть очень хорошо», – сказала Тарасова.

Журова о том, что призеры Олимпиады-2022 получат денежные компенсации вместо автомобилей: «На фонд, который был выделен спонсорами, сейчас нельзя купить и половины машин»