Нина Мозер: «Намерения у нас с Авербухом очень серьезные. Надеюсь, что для Ильи наш проект станет длительным и успешным»

Теги Илья Авербух танцы на льду Нина Мозер Елена Масленникова Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказалась о решении Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.

Авербух будет тренировать юниоров в школе танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновение» школы Мозер.

«Намерения у нас с Ильей Авербухом очень серьезные. Танцевальная школа существует у нас на катке два года, на текущий момент в ней занимаются порядка десяти пар юниорского уровня.

Я, как старший тренер, уже предпринимала попытку пригласить в школу сильного специалиста, но по ряду причин совместная работа не сложилась.

Очень надеюсь, что для Ильи, как и для Елены Масленниковой, наш проект станет длительным и успешным. От этого российские танцы только выиграют», – сказала Мозер.

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