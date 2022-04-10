Нина Мозер: «Намерения у нас с Авербухом очень серьезные. Надеюсь, что для Ильи наш проект станет длительным и успешным»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер высказалась о решении Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру.
Авербух будет тренировать юниоров в школе танцев на льду, которая базируется на катке «Вдохновение» школы Мозер.
«Намерения у нас с Ильей Авербухом очень серьезные. Танцевальная школа существует у нас на катке два года, на текущий момент в ней занимаются порядка десяти пар юниорского уровня.
Я, как старший тренер, уже предпринимала попытку пригласить в школу сильного специалиста, но по ряду причин совместная работа не сложилась.
Очень надеюсь, что для Ильи, как и для Елены Масленниковой, наш проект станет длительным и успешным. От этого российские танцы только выиграют», – сказала Мозер.