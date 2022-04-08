Валентин Писеев: «Авербух многого достиг в плане постановок, создает большие шоу. Будем надеяться, что и в нашем деле добьется успехов»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) прокомментировал решение начать тренерскую деятельность.

«Это очень даже приятно. Неожиданный поступок Ильи, но это очень вовремя. Я абсолютно сторонник его решения. Хочу пожелать ему всего самого доброго.

Илья имеет хороший опыт постановок, сам большой спортсмен, знает все нюансы фигурного катания. Я считаю, это большое приобретение для российского спорта, тем более мы находимся в очень сложной ситуации, когда идет новый приток спортсменов. Думаю, Илья в этом плане справится с направлением, которое развивается.

Он многого достиг в плане постановок, создает большие шоу. Будем надеяться, что и в нашем деле добьется больших успехов.

Самое главное – чтобы ему хватало на все времени, потому что думаю, он будет продолжать дело, которому служит на протяжении многих лет, а – его детище, думаю, он это не оставит. Илья найдет возможность совмещать. Главное – чтобы он втянулся в это. Одно дело – пробовать, а другое – втянуться. Если это произойдет, его ждет успех.

Кто его главный конкурент на тренерском поприще? Да все, кто сейчас работает. Как не считать конкурентами тех, кто себя показали? Не хочу называть их фамилии, они и так всем известны», – сказал Писеев.