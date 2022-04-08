Людмила Великова: «Авербух – потрясный постановщик. К нему сейчас валом повалят»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о решении начать тренерскую карьеру.

«Я впервые от вас это слышу. Это прекрасно. Талантливый человек, что может быть лучше?!

Авербух сказал, что тренирует пока лишь два часа с утра – с 8 до 10. Сколько времени займет тренерское развитие в таком случае? А кто же его знает?!

Мне кажется, он уже тренер, после такого взлета как спортсмена. Он потрясный постановщик. К нему сейчас валом повалят», – сказала Великова.