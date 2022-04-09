Сын Плющенко о санкциях: «Я этого не пугаюсь, для меня все нормально»

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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал о выступлении в шоу «Союз чемпионов» в Туле. 

— Я прокатал достойно. Для меня этот прокат достойный, мне свой прокат понравился. Тройные прыжки? Да, будут, я все сделаю. Они уже у меня близко, я все сделаю, обещаю.

— Не боитесь, что вас коснутся санкции?

— Я этого не пугаюсь, для меня все нормально. (Мама Александра Яна Рудковская добавляет: «Когда он вырастет, ограничения снимут»). Да все это уже пройдет! — сказал Плющенко-младший. 

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