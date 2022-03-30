Трусова, Сотникова, Туктамышева, Кондратюк, Коляда, Мишина и Галлямов выступят в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге

16 апреля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет шоу двукратного олимпийского чемпиона «Союз Чемпионов».

В шоу примут участие олимпийские чемпионы , Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, чемпионка мира .

Также среди участников – , Евгений Семененко, и Иван Букин, Александр Плющенко.

Ведущей вечера станет Яна Рудковская. Сам Евгений Плющенко также выйдет на лед.

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