Трусова, Сотникова, Туктамышева, Кондратюк, Коляда, Мишина и Галлямов выступят в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге

16 апреля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз Чемпионов».
В шоу примут участие олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева.
Также среди участников – Михаил Коляда, Евгений Семененко, Александра Степанова и Иван Букин, Александр Плющенко.
Ведущей вечера станет Яна Рудковская. Сам Евгений Плющенко также выйдет на лед.
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