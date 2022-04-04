Косторная, Туктамышева, Сотникова, Кондратюк, Коляда, Бойкова и Козловский выступят в шоу Плющенко «Союз чемпионов» в Туле

9 апреля в Ледовом дворце Тулы пройдет шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов».

В шоу выступят российские фигуристы , , , Марк Кондратюк, , Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, и Иван Букин, Александр Плющенко (Гном Гномыч) и другие.

Ведущей вечера будет Яна Рудковская.

Трусова, Сотникова, Туктамышева, Кондратюк, Коляда, Мишина и Галлямов выступят в шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге

У фигуристов бурная весна даже без стартов: Щербакова и Загитова в проекте Тутберидзе, а Трусова и выступит у Этери, и вернет долг Плющенко