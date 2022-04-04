Косторная, Туктамышева, Сотникова, Кондратюк, Коляда, Бойкова и Козловский выступят в шоу Плющенко «Союз чемпионов» в Туле

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9 апреля в Ледовом дворце Тулы пройдет шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов». 

В шоу выступят российские фигуристы Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Александр Плющенко (Гном Гномыч) и другие.

Ведущей вечера будет Яна Рудковская.

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