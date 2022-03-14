Анастасия Тараканова: «Этери Тутберидзе помогла мне понять свою цену, кто я есть на самом деле»

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Российская фигуристка Анастасия Тараканова, завершившая карьеру, рассказала о работе с разными тренерами. 

— У вас было много тренеров. Что дал вам каждый? Может, вспомните самые ценные советы, мотивационные фразы в нужный момент?

— У Светланы Пановой я каталась очень долго. Пришла к ней в 9 лет и выучила все тройные прыжки. Именно с этим тренером я стартовала на высоком уровне: отобралась на международные турниры, попала в сборную, участвовала в первых Гран-при. Все эти события ассоциируются со Светланой Владимировной. 

Этери Георгиевна Тутберидзе помогла мне понять свою цену, кто я есть на самом деле. Никогда не забуду, как она мне сказала: «Дома ты Настенька, Настюша, а на льду я хочу видеть Анастасию Тараканову!» Мне это запало в душу, помогало на турнирах и по жизни. 

Евгений Викторович Плющенко давал высокие нагрузки, и это укрепило мою физику. Стало реально легче катать программы. 

Ксения Семеновна Иванова всегда оказывала мне поддержку — и в занятиях, и с моральной точки зрения. С ней я стала более сдержанной и спокойной. А то, как Ксения Семеновна помогла мне вернуться, — особо трепетная тема. Я всем очень благодарна, каждому своему наставнику, – сказала Тараканова. 

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